Погода в США удивляет

В эти дни в США наблюдается удивительное изменение погоды, приносящее вкус лета в середине зимы. Миллионы жителей Среднего Запада, Восточного побережья и южных регионов наслаждаются не по сезону теплой для февраля погодой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии