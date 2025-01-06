Минобороны: экипаж Т-80 уничтожил опорный пункт ВСУ на донецком направлении

Российские бойцы уничтожили опорный пункт ВСУ на донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.На видео, предоставленном оборонным ведомством, запечатлено, как экипаж танка Т-80 отдельного танкового батальона 51-й общевойсковой армии выдвигается на боевую задачу.
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