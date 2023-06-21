Министр инфраструктуры Украины просит у Японии «в сфере энергетики»

Украина хочет, чтобы японские компании оказали ей помощь в сфере энергетики, об этом в интервью телеканалу NHK заявил вице-премьер Украины и министр инфраструктуры Александр Кубраков, который в понедельник уже подписал с Японией меморандум об оказании помощи при восстановлении Украины.
Популярные статьи
- «Отважные» помнят всё: Боевики 25 бригады ВСУ заплатили страшную цену за казнь наших пленных (ВИДЕО)
- Украинский лётчик, два года учившийся на «суперкурсах» в США, уничтожен русскими в одном из первых вылетов на Украине — Politico
- Бои на Времеевском выступе: приморские морпехи захватили морскую пехоту ВСУ (ФОТО)
Свежие комментарии