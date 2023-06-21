Министр инфраструктуры Украины просит у Японии «в сфере энергетики»

Украина хочет, чтобы японские компании оказали ей помощь в сфере энергетики, об этом в интервью телеканалу NHK заявил вице-премьер Украины и министр инфраструктуры Александр Кубраков, который в понедельник уже подписал с Японией меморандум об оказании помощи при восстановлении Украины.