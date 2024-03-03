Хакеры оставили США на 9 дней без рецептов

Фармкомпании и аптечные сети США не могли выписывать рецепты пациентам на протяжении 9-ти дней. Их учетом и оплатой занималась компания Optum, дочернее предприятие UnitedHealth Group и крупнейший платежный процессор в здравоохранении США.
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