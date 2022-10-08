ЭНЕРГИЯ ДНЯ 9 октября 2022 года

Энергетический прогноз на девятое октября две тысячи двадцать второго года. Числовой код 1029 =«Божественная Матрица – это зеркало, отражающее все наши мысли, чувства и жизненные принципы» =«Будьте мягки с юными, сострадательны с пожилыми, терпимы к слабым и заблуждающимся» = В вашей Жизни появляются самые трудные испытания и это значит, что вы близки к Цели= В течение следующего 13000-летнего цикла на Земле будет править Энергия Священной Женственности = Главное - нескончаемая радость от возможности нового служения в Единстве с Великими Существами ="Для того, чтобы восторжествовало зло, нужно лишь одно: чтобы хорошие люди бездействовали" = Духовное богатство доступно только человеку и является истинной его Ценностью = "Если Земля способна преобразовывать грубую материю в драгоценные камни, почему мы не можем?" = Если не знаешь как поступить, обрати внимание на покой, а если его нет, лучше не принимать решений =Каждый человек может сделать выбор в пользу духовной чистоты, в пользу Жизни для общего блага = Какая разница , сколько мы делаем, если то, что мы делаем, не является самым важным и значимым? = Каким смелым и самоуверенным становится тот, кто обретает убеждённость, что его любят! =Когда ты отдаёшь, но при этом чувствуешь себя опустошённым - это для тебя жертва = Красота внешняя невозможна без красоты внутренней, без осознанного отношения к себе и к Миру = Любовь - это быть с человеком, который делает вас счастливым так, как никто другой не сможет =Любое слово, которое мы произносим, каждая озвученная мысль – это толчок к беде или добру =Мы должны простить своих родителей и предков, чтобы избавиться от их негативного опыта = Мысль рождает действие, а действие рождает Энергию.