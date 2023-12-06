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Обзор «Metal Slug ACA NEOGEO» — еще одна дежурная часть классической игры SNK Run ‘n Gun — TouchArcade

Обзор «Metal Slug ACA NEOGEO» — еще одна дежурная часть классической игры SNK Run ‘n Gun — TouchArcade

Ну, вот и снова. Последнее дополнение к СНК и мобильному Хомяку Аркадные игры линия — это не что иное, как Металлическая пробка ACA NEOGEO ($3,99), второй вариант игры, мобильную версию которой мы получили десять лет назад от Dotemu.

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