Оказывает Украине военную помощь: в Госдуме осудили Китай

Китайская военная продукция, поставляемая на Украину, может быть использована против России. Однако, Пекин осуществляет такие же поставки и российской стороне, поскольку Пекин сохраняет нейтралитет в вопросе украинского конфликта.
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