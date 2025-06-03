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В Татарстане заготовили 616 кг семян хвойных пород в рамках нацпроекта

В Татарстане заготовили 616 кг семян хвойных пород в рамках нацпроекта

В Республике Татарстан с начала 2025 года заготовили 616 кг семян хвойных пород. Работы были проведены в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».

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