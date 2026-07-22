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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Панарин о периоде депрессии: «Гордыня привела в момент, когда понял, что ничего не хочу. Илон Маск вон чего делает. А я что, бегаю за шайбой? Кому это надо?»

Форвард « Лос-Анджелеса »  Артемий Панарин  рассказал о периоде депрессии.  – Это началось, когда подписал контракт, от которого мне снесло крышу.

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