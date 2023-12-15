В миллеровском лицее №7 прошел урок профориентации

С 12 по 20 декабря в рамках реализации профориентационного проекта «Билет в Будущее» в школах Ростовской области проходит профориентационный урок, на котором ученики 6-11 классов знакомятся с Ростовским вертолетным заводом, его производством, особенностями вертолетостроения.
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