👍 В Крыму провели свыше 15 тысяч консультаций для предпринимателей С начала текущего года специалисты Центра «Мой бизнес» Республики Крым оказали более 15 тысяч консультаций представителям малого и среднего предпринимательства, охватив широкий спектр вопросов, связанных со всеми действующими мерами государственной поддержки — от региональных до федеральных программ финансовой помощи и льгот.