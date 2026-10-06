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test mazurok

2 подписчика

👍 В Крыму провели свыше 15 тысяч консультаций для предпринимателей С начала текущего года специалисты Центра «Мой бизнес» Республики Крым оказали более 15 тысяч консультаций представителям малого и среднего предпринимательства, охватив широкий спектр вопросов, связанных со всеми действующими мерами государственной поддержки — от региональных до федеральных программ финансовой помощи и льгот.

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