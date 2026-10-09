ИИ выявил 112 случаев рака кожи у жителей Свердловской области

В Свердловском кожно-венерологическом диспансере за два месяца пилотного проекта приложение «Про родинки» проанализировало новообразования более чем у 1,2 тысячи жителей области, а подтверждённый диагноз «рак кожи» получили 112 человек.
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