Сегодня Александр Михалев – эксперт по пенсии, автор книги «Пенсия без дураков», приглашенный эксперт федеральных телеканалов и автор колонки в «Аргументах и фактах», его общая аудитория на разных площадках приближается к миллиону.
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