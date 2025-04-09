Артемий Лебедев оценил музей бомжей в Петербурге

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев похвалил музей бомжей, открывшийся в Санкт-Петербурге. В новом выпуске обзора новостей в соцсети «ВКонтакте» он заявил, что подобное учреждение должно было появиться в городе рано или поздно.
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