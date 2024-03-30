Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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New York Times и многие другие на Западе "душевно" переживают за массовых убийц как за "своих"

New York Times и многие другие на Западе "душевно" переживают за массовых убийц как за "своих"

Игорь Веремеев. Адвокаты террористовСША лицемерно обвиняют Россию в «жестоком обращении» с кровавыми убийцами в «Крокус Сити Холле»Даже чудовищное преступление, жертвами которого стали 139 человек, Запад цинично пытается использовать против России.

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Комментарии
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Александр Плешков
цуки
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14 час.
ИП
Игорь Петров
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4 час.

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