Александр Роджерс: Запад доборолся до мышей

ЗанозаПолитикаАлександр Роджерс: Запад доборолся до мышей Мельчает Запад, мельчает. Стремительно, прямо на глазах Сами смотрите. Сначала они поддерживали Гуайдо.Вернуться к статье105НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий МожейкоХлёстко и изящно.Владимир СиденкоЕсли неожиданно Белоруссия объединится и войдет в состав РФ, то что тогда будет делать гнилой запад с санкциями о запрете летать над небом Белоруссии? Чьё тогда это небо? Что делать и куда бежать (в смысле летать)?Aleksei Bugaполностью поддерживаюВладимир ТерентьевДа, неплохо бы ещё и Тихановскую "приземлить!" "Петр 1-й купил у шведов Прибалтику в 1721 году за 2 млн ефимков, (серебр. монет) , 56 тонн серебра." Если не выдадут Тихановскую - вернём вместе с территориями!ЧелябинскНовокущевкаУважаемый Владимир Терентьев! Категорически не согласна с Вами. Нахнах нам приЕбалтика? Сколько мы в них влупили, когда они были в СССР!!!!! Были самыми обеспеченными во всём Союзе. А сегодня ....побираются тем, что обгаживают РФ, за это им и платят. Работы нет, приЕбалты работают в Юуэропе. Скоро ваще загнутся. Не вечно же они будут существовать за счёт поливания грязью моей/нашей страны.П(Полина Романова (железова)С этими фашистюгами и нацистами у России не должно быть ничего общего. Эти недомерки заслуживают только презрения. Пусть их ЕС и США берут на полное довольство.Владимир ТерентьевПусть аренду платят за проживание на нашей территории, налог на имущество и за вывоз мусора......Дмитрий Гурин«Если нет гербовой бумаги, то пишут на простой»...... но у оппозиции и ее кураторов есть только зеленая и туалатная бумага, Но т.к. писать на зеленой они не могут, "заокеанский божок" не позволяет то будут писать на "пипифаксе" :)Александр СимаковЗапад всё больше становится провинцией мировой политики. А потому всё больше становится падок на "Хлестаковых", вроде Навального и Тихановской. И хотя Гоголь писал "Ревизор" давно и по другому поводу, все его персонажи сейчас легко проецируются на западные страны.Влад ВладимировВо всем мире порою происходит какая то фигня... Путиных редко встретишь, зато Наполеонов-тьма.)))Комментировать
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