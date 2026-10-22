В Перми наградили победителей конкурса «Музейный Олимп – 2026», учреждённого ИКОМ России: в номинации «Музей детям» лучшим признали архангельский центр «Лаборатория предмета», открывшийся в мае 2026 года на базе комплекса «Архангельские Гостиные дворы».
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