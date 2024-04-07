❕В аварии в Нижнегорском районе пострадали пять человек: среди них двое подростков Водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением и врезался в дерево.
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❕В аварии в Нижнегорском районе пострадали пять человек: среди них двое подростков Водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением и врезался в дерево.