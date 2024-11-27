В Новосибирске вынесли приговор экс-директору АО "Кудряшовское" за загрязнение почвы

Владимира Гавриленко признали виновным в уничтожении лесных насаждений на сумму три миллиона рублей.Колыванский районный суд Новосибирской области вынес приговор в отношении бывшего директора АО "Кудряшовское" Владимира Гавриленко, которого обвиняли в причинении ущерба природе на сумму более трёх миллионов рублей.
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