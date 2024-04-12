«Это предел»: в Раде сделали мрачное предсказание

Закон об ужесточении мобилизации на Украине станет водоразделом, после которого не будет обратного пути, заявил депутат Верховный рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по подозрению в госизмене.
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