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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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JEDEC определилась с предварительным стандартом памяти HBM4 Ассоциация JEDEC опуб...

JEDEC определилась с предварительным стандартом памяти HBM4 Ассоциация JEDEC опуб...

JEDEC определилась с предварительным стандартом памяти HBM4Ассоциация JEDEC опубликовала предварительную спецификацию памяти HBM4 четвёртого поколения, которая обещает значительное увеличение объёма и пропускной способности для систем искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

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