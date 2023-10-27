Дебют Воронкова в НХЛ: передача, драка с Зекаем и 9 минут штрафа за 08:21 с «Монреалем»

Форвард «Коламбуса» принял участие в матче регулярного чемпионата с «Монреалем» (3:4 ОТ). Россиянин отметился результативной передачей и набрал 9 минут штрафа, в том числе 5 – за драку с форвардом «Канадиенс» Арбером Зекаем на 5-й минуте.