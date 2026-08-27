Герой России Головин предложил поднять зарплаты учителей без нагрузки

Начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин на педагогическом форуме в Кирове предложил увеличить зарплаты учителей без повышения нагрузки, сократить региональные различия в оплате и расширить программу «Земский учитель».
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