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Царьград

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Герой России Головин предложил поднять зарплаты учителей без нагрузки

Герой России Головин предложил поднять зарплаты учителей без нагрузки

Начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин на педагогическом форуме в Кирове предложил увеличить зарплаты учителей без повышения нагрузки, сократить региональные различия в оплате и расширить программу «Земский учитель».

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