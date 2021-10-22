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В МЭР не исключили возможности появления «черных лебедей» инфляции

Нынешнюю ситуацию с инфляцией характеризует высокий уровень неопределенности, и нельзя исключать вероятность появления очередных «черных лебедей» на потребительском рынке, заявила «Известиям» замминистра экономического развития Полина Крючкова.

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