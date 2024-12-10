В ООН подсчитали число беженцев из-за боевых действий в Сирии

Не менее 800 000 человек покинули места своего проживания в результате боевых действий последних дней в Сирии, говорится в отчете Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, опубликованного 10 декабря, сообщила пресс-служба ведомства.
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