Новый «Майор Гром», «Пацан против всех» с Биллом Скарсгардом и еще 9 фильмов мая

Выбор редакции Кино-Театр.РуВ конце весны кинозрителям на большом экране покажут продолжение «Майора Грома» и «Манюни», режиссерский дебют Криса Пайна, свежие работы Мишеля Франко и Ричарда Линклейтера, французскую анимационную фантастику и новые фильмы с Джоди Комер, Бенедиктом Камбербэтчем, Анной Чиповской, Джессикой Честейн, Биллом Скарсгардом и Фамке Янссен.