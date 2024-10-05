РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 184 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Бедолага....Останки пропавшей...
  • лина любимцева
    Отвратительная раковая опухоль- это западэнськое жЫдо-бандэрье, которое сейчас захватило всю Украину!!!Риттер: Украина -...
  • Андрей
    Как пришли, так и ушли...Пенсионерка отдал...

Фура снесла служебный автомобиль ДПС в Дагестане, пострадали четыре человека

Фура снесла служебный автомобиль ДПС в Дагестане, пострадали четыре человека

ДТП с четырьмя пострадавшими произошло в Дагестане на трассе Астрахань – Махачкала. Ночью 4 октября фура Volvo, груженая древесиной, протаранила служебный автомобиль МВД, который по инерции сбил стоявших рядом инспектора ДПС и водителя остановленного им ранее КамАЗа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх