Фура снесла служебный автомобиль ДПС в Дагестане, пострадали четыре человека

ДТП с четырьмя пострадавшими произошло в Дагестане на трассе Астрахань – Махачкала. Ночью 4 октября фура Volvo, груженая древесиной, протаранила служебный автомобиль МВД, который по инерции сбил стоявших рядом инспектора ДПС и водителя остановленного им ранее КамАЗа.