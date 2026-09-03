Топливный кризис бьёт по лоукостерам: Ryanair пересматривает планы на 2027 год

Европейский лоукостер Ryanair скорректировал прогноз по пассажиропотоку на 2027 финансовый год — теперь он составляет 214 млн человек вместо ожидавшихся ранее 216 млн.
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