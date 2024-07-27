Бобруйский женский монастырь посетил председатель правления ОО ´Белорусский фонд мира´ Максим Мисько.

26 июля 2024 года Бобруйский женский монастырь Святых Жен-Мироносиц посетил председатель правления ОО ´Белорусский фонд мира´, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси VI созыва Максим Мисько.
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