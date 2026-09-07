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FiNE NEWS

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Мужчина спустя 10 лет разобрал посудомоечную машину и обнаружил источник проблем с чистотой посуды

Пользователь Reddit с ником Fistular поделился историей о том, как спустя десять лет эксплуатации посудомоечной машины он решил её разобрать и выявил причину плохой очистки посуды.

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