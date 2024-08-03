Больше 20 тысяч детей пойдут в первый класс в Крыму

В текущем году в Крыму ожидают больше 20 тысяч первоклассников. В республиканские школы планируют набрать 24 тысячи детей, сообщила в эфире радио «Спутник в Крыму» замминистра образования, науки и молодежи РК Светлана Беспалова.
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