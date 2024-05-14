Патрулирование загородных зон будет увеличено для борьбы с незаконной охотой

С 14 мая в России вводятся усиленные меры контроля для борьбы с незаконной охотой. Ожидается, что патрулирование загородных зон будет увеличено, с акцентом на проверку автомобилей в районах водоемов и лесов.
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