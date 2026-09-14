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Рафис Кәлимуллин төнлә булган сәер хәл турында: «Дога китаплары, намазлык егылып төште»

Җырчы Рафис Кәлимуллин социаль челтәрләрдә үзе белән булган сәер вакыйга турында пост урнаштырды. Аның сүзләренчә, бу хәл ул Чувашиядән гастрольдән кайтып, авырып яткан төндә булган.

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