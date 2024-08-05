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Существующие в США лазеры не способны бороться с гиперзвуковым оружием – NI

Существующие в США лазеры не способны бороться с гиперзвуковым оружием – NI

Существующие в США лазеры не способны бороться с гиперзвуковым оружием – NI AlexCoderСуществующие в США лазеры не способны бороться с гиперзвуковым оружием – NI AlexCoder Спецы удивлены положением дел Лазерные системы, созданные в Соединенных Штатах Америки к настоящему моменту, не способны эффективно справляться с гиперзвуковыми ракетами.

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