Существующие в США лазеры не способны бороться с гиперзвуковым оружием – NI AlexCoderСуществующие в США лазеры не способны бороться с гиперзвуковым оружием – NI AlexCoder Спецы удивлены положением дел Лазерные системы, созданные в Соединенных Штатах Америки к настоящему моменту, не способны эффективно справляться с гиперзвуковыми ракетами.
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