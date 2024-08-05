Существующие в США лазеры не способны бороться с гиперзвуковым оружием – NI AlexCoderСуществующие в США лазеры не способны бороться с гиперзвуковым оружием – NI AlexCoder Спецы удивлены положением дел Лазерные системы, созданные в Соединенных Штатах Америки к настоящему моменту, не способны эффективно справляться с гиперзвуковыми ракетами.