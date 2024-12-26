Инструкторы ЧВК «Вагнер» подготовят 100 тысяч бойцов для ВС РФ – источник

Инструкторы ЧВК «Вагнер» в рамках стратегической программы по укреплению боевого потенциала российской армии подготовят для ВС РФ 100 тысяч бойцов.
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