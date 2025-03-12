Весной, когда растают снег и лед, реки широко разливаются по полям и лесам. Начинается половодье. Что такое половодье Чем отличается от паводка Районы распространения Причины Последствия Меры борьбы Что такое половодье Фото: Vlad Kazhan/Shutterstock/FOTODOM/Shutterstock/FOTODOM Вода, выходящая из берегов, затапливает прибрежные территории.