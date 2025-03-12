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Что такое половодье

Что такое половодье

Весной, когда растают снег и лед, реки широко разливаются по полям и лесам. Начинается половодье.  Что такое половодье Чем отличается от паводка Районы распространения Причины  Последствия  Меры борьбы Что такое половодье Фото: Vlad Kazhan/Shutterstock/FOTODOM/Shutterstock/FOTODOM Вода, выходящая из берегов, затапливает прибрежные территории.

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