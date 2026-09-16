Сколько стоит защититься от нападения медведя?

Базовый набор, который поможет подготовиться к встрече с хищником, стоит 5-10 тысяч рублей.Этим летом число сообщений в СМИ и соцсетях о нападении медведей на людей выросло в два раза по сравнению с прошлым годом.
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