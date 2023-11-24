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Минздрав выступил против запрета продажи жидкостей для вейпов

Минздрав выступил против запрета продажи жидкостей для вейпов

Минздрав не поддерживает запрет на розничную торговлю никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их потребления.

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Комментарии
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BB
Belitskyi Belitskyi
незаконный оборот был и будет и за него отвечать будут участники оборота свободой и здоровьем, но масштабы при этом совсем другие. У молодежи сейчас особый шик повейпить, что сразу вовлекает в оборот новых ребят. А если запретят, то кол-во хотя бы не будет расти. А минздрав фактически проявил свою заинтересованность в продолжении оборота
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