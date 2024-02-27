Врач Карпухин объяснил, как предотвратить инфаркт и инсульт

– Снизить риск развития инфаркта и инсульта вполне реально. На первый взгляд данные заболевания могут происходить внезапно, но всё же эти грозные осложнения ишемической болезни развиваются чаще всего на фоне тех болезненных процессов, которые год за годом происходят в организме человека.
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