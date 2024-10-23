«Взорвалось топливо». Названа причина разрушения спутника Intelsat

Причиной разрушения европейского спутника связи Intelsat 33e с высокой долей вероятности стал взрыв топливных компонентов, о чем заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.
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