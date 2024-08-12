Сенатор из США в Киеве заявил, что Украина может нанять американских лётчиков для пилотирования F-16 В ходе визита сенаторов США Л.
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Сенатор из США в Киеве заявил, что Украина может нанять американских лётчиков для пилотирования F-16 В ходе визита сенаторов США Л.
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