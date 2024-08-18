Эксперт Юшков оценил возможность восстановления «Северных потоков»: «Технически выполнимая задача»

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Забудьте про Россию в этой диверсии . Вам труба не нужна была когда вам её предлагали , Байден дал приказ нелюдям из дома Хи -Хи , они выполнили , взорвали и просят газа , Европе тож не нужен газ , поскольку они не организовали охрану такого стратегического объекта строительства , то же с Германией -сняли трубоукладчик и хлопали в ладоши после взрыва , мешая проведению работ всеми средствами . Первый раз видим таких придурков . А если желаете то оплатите ремонт трубы по стоимости всего проекта , то РФ подумает делать или нет , но в любом случае после оплаты по сметной стоимости всего проекта не учитывая уже оплаченного и плюс стоимостью всей магистрали по российской земле , а это 7 тыс. км трассы со всеми вспомогательными работами . И глупо будет , если Путин пойдёт на их хотелки .И вообще вы подорвали , вам надо, вы и ремонтируйте . Рабов в России нет , а у вас есть .Вот и делайте ,