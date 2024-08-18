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Эксперт Юшков оценил возможность восстановления «Северных потоков»: «Технически выполнимая задача»

Эксперт Юшков оценил возможность восстановления «Северных потоков»: «Технически выполнимая задача»

Расследование взрывов на «Северных потоках» является для нас наивысшим приоритетом, заявил на днях представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер.

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Комментарии
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Дмитрий Маляровский
Улучшив свою экономик за счёт нас он начнёт снова скалить свои гнилые зубы
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9 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Забудьте про Россию в этой диверсии . Вам труба не нужна была когда вам её предлагали , Байден дал приказ нелюдям из дома Хи -Хи , они выполнили , взорвали и просят газа , Европе тож не нужен газ , поскольку они не организовали охрану такого стратегического объекта строительства , то же с Германией -сняли трубоукладчик  и хлопали  в ладоши после взрыва , мешая проведению работ всеми средствами . Первый раз видим таких придурков  . А если желаете то оплатите ремонт трубы по стоимости всего проекта , то РФ подумает делать или нет , но в любом случае после  оплаты по сметной стоимости всего проекта не учитывая уже  оплаченного и плюс стоимостью всей магистрали по российской земле  , а это 7 тыс. км трассы со всеми вспомогательными работами . И глупо будет , если Путин пойдёт на их хотелки .И вообще вы подорвали , вам надо,  вы и ремонтируйте . Рабов в России нет , а у вас есть .Вот и делайте ,
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7 час.
лл
лина любимцева
Они на нас оружие дают Украине, а мы им дешевый газ будем подавать? ЭТО КЕМ НУЖНО БЫТЬ...
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4 час.

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