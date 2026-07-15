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Аргументы и Факты

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Провал Зеленского в Париже: протоколист оценил курьез на приеме

Провал Зеленского в Париже: протоколист оценил курьез на приеме

Казус с бутылкой Владимира Зеленского является оплошностью служб, которые готовили мероприятие. Вероятнее всего, они даже не задумались о том, что крышка на бутылке может стать для кого-то неудобством, заявила в эксклюзивном комментарии aif.

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