Провал Зеленского в Париже: протоколист оценил курьез на приеме

Казус с бутылкой Владимира Зеленского является оплошностью служб, которые готовили мероприятие. Вероятнее всего, они даже не задумались о том, что крышка на бутылке может стать для кого-то неудобством, заявила в эксклюзивном комментарии aif.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии