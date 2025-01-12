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Роман Копылов выиграл 50 000 долларов за «Бой вечера» на UFC Vegas 101

Роман Копылов выиграл 50 000 долларов за «Бой вечера» на UFC Vegas 101

Русский боец Роман Копылов был удостоен награды за «Бой вечера» на UFC Vegas 101. В триумфальном поединке с американцем Крисом Кёртисом, завершившимся нокаутом за секунду до конца, Копылов получил бонус в 50 тысяч долларов.

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