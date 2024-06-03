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США разрешили Киеву "точечно" применять американское оружие для ударов по территории России

США разрешили Киеву "точечно" применять американское оружие для ударов по территории России

Власти США допускают только "точечное и ограниченное" применение американского оружия для ударов по территории России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в понедельник, 3 июня.

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