В СНБО Украины признали, что надежды на контрнаступление не оправдались

Надежды, которые власти Украины возлагали на контрнаступление, не оправдались, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов в интервью британской вещательной корпорации BBC.
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