Суд в Курске национализировал активы алкогольного холдинга Global Spirits

Ленинский районный суд Курска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства активов холдинга Global Spirits, который выпускает водку под брендами «Хортица», «Мороша», «Первак» и «Шустов».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии