Экс-футболист Мостовой выступил против возвращения тренера Тедеско в Россию

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой высказался против возможного возвращения экс-тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско, который 17 января был уволен с поста главного тренера сборной Бельгии, передает "Чемпионат".
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