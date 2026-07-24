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Царьград

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Клопп возглавил сборную Германии, контракт до 2030 года

Клопп возглавил сборную Германии, контракт до 2030 года

Юрген Клопп назначен главным тренером сборной Германии по футболу, подписав четырёхлетний контракт, действующий до чемпионата мира 2030 года.

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