Клопп возглавил сборную Германии, контракт до 2030 года

Юрген Клопп назначен главным тренером сборной Германии по футболу, подписав четырёхлетний контракт, действующий до чемпионата мира 2030 года.
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