Ночная прогулка: в Улан-Удэ парень оформил на девушку кредит и заколотил ее кирпичом

В Бурятии новое знакомство с парнем для молодой девушки обернулось оформленным кредитом. Несмотря на то, что парень заполучил желаемую сумму, он решил избавиться от девушки и кирпичом несколько раз ударил ее по голове.
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